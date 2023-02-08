Российские алкогольные компании начали искать замену иностранным виски и джину

В России производители крепкого алкоголя начали искать альтернативу зарубежным известным маркам виски и джина. Об этом сообщила газета "Коммерсант".

После обострения ситуации на Украине количество поставляемого на российский рынок западного алкоголя начало уменьшаться. В связи с этим компании стали поставлять сырьё из альтернативных источников и расширять ассортимент продукции. По данным аналитиков компании NielsenIQ, за девять месяцев прошлого года в стране появились 36 новых брендов виски, 20 марок джина и 13 брендов ликёра.

Так, например, Тульский винокуренный завод 1911, производящий водку, запускает изготовление рома из выдержанных дистиллятов, поставляемых из Доминиканской Республики. Напиток будут разливать под брендами Cristoforo и John Silver. Кроме того, "Алкогольная сибирская группа" в этом году намерена выпустить собственный ром из импортных карибских спиртов, а в группе компаний "Руст" отметили, что в настоящее время ведут переговоры с несколькими поставщиками рома из стран Карибского бассейна.