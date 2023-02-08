Состояние девочки, пострадавшей в "школьной поножовщине" в Химках, улучшилось

Уполномоченный по правам детей в Подмосковье Ксения Мишонова сообщила о состоянии девочки, на которую в школьном туалете в Химках напала её одноклассница с ножом. По её словам, школьница стабильна.

Как уже рассказывал Лайф, вчера между девочками произошёл конфликт, который закончился кровопролитием: пятиклассница с кухонным ножом набросилась на сверстницу. Всё произошло в туалете лицея в Химках. После инцидента школьница зашла в класс и сказала: "Я её убила". Пострадавшая получила не менее 30 ранений, однако выжила, её прооперировали. Есть разные версии случившегося. Говорят, что конфликт мог возникнуть из-за мальчика или из-за неудачной попытки подружиться.