"Только живи": Жена Костомарова трогательно поздравила фигуриста с днём рождения

Российская фигуристка Оксана Домнина вышла на связь и поздравила находящегося в больнице супруга Романа Костомарова с днём рождения. Трогательный пост она опубликовала в социальных сетях.

Сегодня Костомарову, которому пришлось ампутировать стопы из-за сепсиса на фоне пневмонии, исполняется 46 лет. Домнина рассказала, что гордится своим мужем, его мужеством, силой и "рвением поскорее победить в эти сложные минуты". Она призналась, что ещё год назад они и в страшном сне не могли представить, что такое может произойти с их семьёй.