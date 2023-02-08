"Только живи": Жена Костомарова трогательно поздравила фигуриста с днём рождения
Жена Костомарова Домнина в его день рождения призналась, что гордится мужеством фигуриста
Фигурист Роман Костомаров и его жена, спортсменка Оксана Домнина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / domninaoksanaice
Российская фигуристка Оксана Домнина вышла на связь и поздравила находящегося в больнице супруга Романа Костомарова с днём рождения. Трогательный пост она опубликовала в социальных сетях.
Сегодня Костомарову, которому пришлось ампутировать стопы из-за сепсиса на фоне пневмонии, исполняется 46 лет. Домнина рассказала, что гордится своим мужем, его мужеством, силой и "рвением поскорее победить в эти сложные минуты". Она призналась, что ещё год назад они и в страшном сне не могли представить, что такое может произойти с их семьёй.
"Мы всё преодолеем, со всем справимся, я верю. Только живи. Спасибо всем неравнодушным, только добрыми мыслями, молитвами, позитивной энергией мы можем поддержать Романа и помочь ему, так как с точки зрения медицины делается всё возможное и невозможное", — сказала Домнина.
Напомним, фигурист Роман Костомаров в начале января попал в реанимацию с пневмонией. Долгое время он был в крайне тяжёлом состоянии. Только 24 января стало известно, что спортсмен пришёл в себя. Несколько дней назад Лайф писал, что спортсмену ампутировали обе стопы из-за сепсиса.