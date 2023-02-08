После утечек о состоянии здоровья Костомарова для него завели конфиденциальную карту

В связи с утечками о состоянии здоровья российского фигуриста Романа Костомарова, находящегося в Коммунарке с пневмонией, для него завели конфиденциальную электронную карту. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его информации, результаты анализов спортсмена, данные о диагнозах и проведённых вмешательствах будут дополнительно защищены. Теперь получить доступ к медицинской карте Костомарова может лишь ограниченный круг медиков, которые имеют специальные права и дополнительный пароль.

Как писали СМИ, ранее появилась информация об ампутации одной стопы фигуриста, позднее — о двух. По данным источника, путаница у журналистов могла произойти из-за новаций в системе безопасности, однако официальных заявлений о проведённых операциях пока не было.