После утечек о состоянии здоровья Костомарова для него завели конфиденциальную карту
В связи с утечками о состоянии здоровья российского фигуриста Романа Костомарова, находящегося в Коммунарке с пневмонией, для него завели конфиденциальную электронную карту. Об этом Лайфу сообщил источник.
По его информации, результаты анализов спортсмена, данные о диагнозах и проведённых вмешательствах будут дополнительно защищены. Теперь получить доступ к медицинской карте Костомарова может лишь ограниченный круг медиков, которые имеют специальные права и дополнительный пароль.
Как писали СМИ, ранее появилась информация об ампутации одной стопы фигуриста, позднее — о двух. По данным источника, путаница у журналистов могла произойти из-за новаций в системе безопасности, однако официальных заявлений о проведённых операциях пока не было.
Ранее Лайф писал о том, что близкие олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова не распространяют информацию о нём и закрылись даже от знакомых. До этого стало известно, что ему ампутировали обе стопы из-за сепсиса.
Напомним, фигурист Роман Костомаров в начале января попал в реанимацию с пневмонией. Долгое время он был в крайне тяжёлом состоянии. Только 24 января стало известно, что спортсмен пришёл в себя.
ТАСС / Пётр Ковалёв