Душераздирающее видео: В Турции спасатели поили из крышки измождённого мальчика, зажатого плитами

В Турции продолжаются спасательные работы по извлечению людей из-под обломков домов, разрушенных в результате сильнейшего землетрясения. Спасатели спустя несколько дней достают жителей, которым каким-то чудом удалось выжить. Душераздирающие кадры с одним из таких маленьких счастливчиков разлетелись в соцсетях.

Измождённого малыша обнаружили в турецком Хатае. Ребёнок был прижат плитой и сильно хотел пить. Спасатели решили дать мальчику время прийти в себя, прежде чем вызволять из бетонного плена. Причём мужчинам пришлось поить его водой прямо из крышки от бутылки.

Спасатели напоили измождённого мальчика, заваленного плитами после землетрясения в Турции. Видео © Twitter / pusholder