Душераздирающее видео: В Турции спасатели поили из крышки измождённого мальчика, зажатого плитами
Спасатели напоили измождённого мальчика, заваленного плитами после землетрясения в Турции
В Турции продолжаются спасательные работы по извлечению людей из-под обломков домов, разрушенных в результате сильнейшего землетрясения. Спасатели спустя несколько дней достают жителей, которым каким-то чудом удалось выжить. Душераздирающие кадры с одним из таких маленьких счастливчиков разлетелись в соцсетях.
Измождённого малыша обнаружили в турецком Хатае. Ребёнок был прижат плитой и сильно хотел пить. Спасатели решили дать мальчику время прийти в себя, прежде чем вызволять из бетонного плена. Причём мужчинам пришлось поить его водой прямо из крышки от бутылки.
Спасатели напоили измождённого мальчика, заваленного плитами после землетрясения в Турции. Видео © Twitter / pusholder
Как уже рассказывал Лайф, мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля. Эпицентр располагался в 26 километрах от города Газиантеп. Причём толчки чувствовали жители Сирии и других стран, в том числе России. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране национальный траур до 12 февраля.
Twitter / pusholder