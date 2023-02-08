Россия направляет в Турцию дополнительную группу спасателей МЧС
Глава МЧС Куренков распорядился отправить в Турцию дополнительную группировку спасателей
В Турцию направят дополнительную группу российских спасателей для помощи по разбору завалов и ликвидации последствий землетрясения. Соответствующее поручение дал глава МЧС России Александр Куренков.
"Глава МЧС России Александр Куренков поручил направить в Турцию дополнительную группировку спасателей", — сообщили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время специалисты готовятся к вылету в зону ЧС.
Мощнейшее землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в ночь на 6 февраля. Его эпицентр располагался в нескольких десятках километров от города Газиантеп, где проживает свыше миллиона человек. По последним данным, жертвами стихии в стране стали более пяти тысяч человек. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране национальный траур до 12 февраля. Толчки также ощущались в соседней Сирии, где в результате разрушений погибло по меньшей мере 1,5 тысячи человек.
ТАСС / Максим Григорьев