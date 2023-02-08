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8 февраля, 07:10

До 6,2 тысячи увеличилось число жертв землетрясения в Турции

Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 6234 человек

Количество погибших в результате землетрясения на юго-востоке Турции превысило шесть тысяч человек. Об этом сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям.

Согласно полученной информации, число жертв к данному моменту составляет 6234 человека. Помимо этого увеличилось и количество пострадавших: ранения получили 37 011 человек.

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Напомним, мощнейшее землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Его эпицентр находился в нескольких десятках километров от города Газиантеп, число жителей которого насчитывает более миллиона человек. Вместе с тем толчки почувствовали и в соседней Сирии. Там в результате разрушений погибло более тысячи человек.

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ТАСС / EPA

Николь Вербер

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