До 6,2 тысячи увеличилось число жертв землетрясения в Турции
Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 6234 человек
Количество погибших в результате землетрясения на юго-востоке Турции превысило шесть тысяч человек. Об этом сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям.
Согласно полученной информации, число жертв к данному моменту составляет 6234 человека. Помимо этого увеличилось и количество пострадавших: ранения получили 37 011 человек.
Напомним, мощнейшее землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Его эпицентр находился в нескольких десятках километров от города Газиантеп, число жителей которого насчитывает более миллиона человек. Вместе с тем толчки почувствовали и в соседней Сирии. Там в результате разрушений погибло более тысячи человек.
ТАСС / EPA