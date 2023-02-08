Российские военные спустя два дня спасли мужчину из-под завалов в сирийском Алеппо
Военнослужащие военной полиции ВС РФ извлекли из-под завалов в сирийском Алеппо мужчину, он несколько дней пролежал под обломками без еды и воды. Об этом рассказали в Минобороны России.
Российские военные спасли мужчину из-под завалов в сирийском Алеппо. Видео © t.me / РИА "Новости"
"В городе Алеппо ночью 8 февраля военнослужащие батальона военной полиции ВС РФ спасли из-под завалов выжившего мужчину, который несколько суток пробыл в недвижимом состоянии без воды и еды", — сообщили в военном ведомстве.
Напомним, на севере Сирии и на юге Турции в ночь на 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,7. По последним данным, в Турции погибло более 6,2 тысячи, в Сирии — более 1,5 тысячи человек. Российские военные смогли спасти из-под завалов зданий в Сирийском регионе 42 человека.
ТАСС / Валерий Шарифулин