Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 февраля, 07:28

Российские военные спустя два дня спасли мужчину из-под завалов в сирийском Алеппо

Военнослужащие военной полиции ВС РФ извлекли из-под завалов в сирийском Алеппо мужчину, он несколько дней пролежал под обломками без еды и воды. Об этом рассказали в Минобороны России.

Российские военные спасли мужчину из-под завалов в сирийском Алеппо. Видео © t.me / РИА "Новости"

"В городе Алеппо ночью 8 февраля военнослужащие батальона военной полиции ВС РФ спасли из-под завалов выжившего мужчину, который несколько суток пробыл в недвижимом состоянии без воды и еды", — сообщили в военном ведомстве.

Россия направляет в Турцию дополнительную группу спасателей МЧС

Россия направляет в Турцию дополнительную группу спасателей МЧС

Напомним, на севере Сирии и на юге Турции в ночь на 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,7. По последним данным, в Турции погибло более 6,2 тысячи, в Сирии — более 1,5 тысячи человек. Российские военные смогли спасти из-под завалов зданий в Сирийском регионе 42 человека.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров