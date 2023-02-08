Рогов призвал отодвинуть линию фронта на 150 км из-за поставок Киеву бомб GLSDB
Линия боевого соприкосновения должна быть перемещена вглубь "постукраинского пространства" на 150 километров. Как заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, это необходимо в связи с поставками Киеву дальнобойных ракет.
Он напомнил о том, что запускаемые с земли снаряды малого диаметра GLSDB способны преодолевать расстояние 150 километров. Рогов указал, что в данной ситуации необходимо действовать на упреждение, так как есть "большие риски".
"Надо жёстко отодвигать линию боевого соприкосновения, чтобы у наших врагов не было возможности наносить ущерб. Сегодня актуальным является вопрос отодвигания линии фронта вглубь территории постукраинского пространства, подконтрольного режиму Зеленского, на 150 километров", — сообщил Рогов в беседе с РИА "Новости".
По его словам, эта мера позволит защитить освобождённые части новых регионов России и территории, находящиеся в тылу. Рогов считает, что эти снаряды способны "дотянуться" не только до Энергодара, Мелитополя и Бердянска. По его мнению, под угрозой также Луганск, Таганрог, Курчатов, Курск, Белгород, Армянск и Джанкой.
Ранее Пентагон сообщил о включении в пакет помощи Киеву снарядов GLSDB дальностью порядка 150 километров. С их помощью ВСУ смогут наносить удары по территории Крыма. При этом сенатор Сергей Цеков заявил, что полуостров хорошо защищён от западного оружия. Позднее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о "консенсусе" с украинским лидером Владимиром Зеленским об отказе от ударов по РФ из западного оружия.