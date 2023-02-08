Владимир Зеленский продемонстрировал готовность уничтожить Украину ради оваций Запада. Такое мнение высказал в среду украинский политик, глава запрещённой киевским режимом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

В своей статье для РИА "Новости" он написал, что в конце 2020 года социология показала, что партия "Слуга народа" потеряла лидерство, а сам Зеленский, вероятнее всего, будет заменён на представителя оппозиционных течений. Вот тут Зеленскому и понадобились "враги и война", отметил Медведчук.

"Страну бросили в огонь из-за непомерного эго человека, дорвавшегося до власти. Сегодня Запад льстит этому эго при любой возможности. Ради оваций и красивой позы Зеленский пустил под нож мир, законность и стабильность своей страны", — написал политик.

Он добавил, что Зеленскому осталось недолго наслаждаться чествованием на Западе — и он это понимает, потому и торопит развитие событий. Овации зарубежных партнёров быстро закончатся, а вот украинский народ "ему всё это припомнит", указал Медведчук.