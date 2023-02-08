Медведчук рассказал, при каком условии Украина стала бы нейтральной

В случае выполнения Минских соглашений политический ландшафт Украины в корне бы изменился, она стала бы нейтральной страной, считает председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук. Однако, по словам политика, выполнение договорённостей не устраивало ни Петра Порошенко, который занимал тогда пост президента, ни его преемника Владимира Зеленского, ни "их хозяев".

"Дело в том, что, возвратив себе Донбасс, украинская политика сменила бы в корне свой ландшафт. Прозападным партиям пришлось бы уступить большинство в парламенте и уйти в оппозицию. Такая политическая конфигурация оставила бы Украину нейтральной мирной страной, а это противоречило интересам НАТО", — написал Медведчук в статье для РИА "Новости".

Украинский оппозиционный политик также подчеркнул, что Зеленский мог бы не допустить начала военных действий, если бы он думал о стране и гражданах и не был бы "настолько самолюбив и лжив".

"Но он предпочёл роль в чужой политической игре, не понимая, что является оружием в чужой войне. Проблема только в том, что он слишком глубоко вошёл в роль — и ему, скорее всего, не удастся из неё выйти. Реально он только медийное сопровождение войны, а на реальные процессы сражений он влияния не имеет. Зеленский сдал свою страну под поле боя и надеется выиграть. В том-то и дело, что выиграть хочет он лично, а страна уже проиграла", — добавил Медведчук.