Медведчук рассказал, при каком условии Украина стала бы нейтральной
В случае выполнения Минских соглашений политический ландшафт Украины в корне бы изменился, она стала бы нейтральной страной, считает председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук. Однако, по словам политика, выполнение договорённостей не устраивало ни Петра Порошенко, который занимал тогда пост президента, ни его преемника Владимира Зеленского, ни "их хозяев".
"Дело в том, что, возвратив себе Донбасс, украинская политика сменила бы в корне свой ландшафт. Прозападным партиям пришлось бы уступить большинство в парламенте и уйти в оппозицию. Такая политическая конфигурация оставила бы Украину нейтральной мирной страной, а это противоречило интересам НАТО", — написал Медведчук в статье для РИА "Новости".
Украинский оппозиционный политик также подчеркнул, что Зеленский мог бы не допустить начала военных действий, если бы он думал о стране и гражданах и не был бы "настолько самолюбив и лжив".
"Но он предпочёл роль в чужой политической игре, не понимая, что является оружием в чужой войне. Проблема только в том, что он слишком глубоко вошёл в роль — и ему, скорее всего, не удастся из неё выйти. Реально он только медийное сопровождение войны, а на реальные процессы сражений он влияния не имеет. Зеленский сдал свою страну под поле боя и надеется выиграть. В том-то и дело, что выиграть хочет он лично, а страна уже проиграла", — добавил Медведчук.
А ранее в интервью Виктор Медведчук рассказывал, что далеко не все жители Незалежной поддерживают антироссийскую политику руководства страны. По его словам, на Украине живёт немало людей, которые не поддерживают нынешний характер отношений между странами, однако боятся заявить об этом публично. Кроме того, Медведчук выразил мнение, что монолит, представляющийся Зеленским, "высосан из пальца".
ТАСС / Анна Марченко