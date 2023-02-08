В Турции старик провёл под завалами больше 50 часов, но выжил и был спасён

Пожилой мужчина более двух суток провёл под завалами в турецком Кахраманмараше, но был спасён. Об этом сообщил в среду телеканал TRT Haber.

Это не единственная история счастливого спасения после разрушительного землетрясения на Ближнем Востоке. Лайф уже рассказывал, как российские военные спустя два дня спасли мужчину из-под завалов в сирийском Алеппо, а в районе Одабаши провинции Хатай удалось спасти мать с шестимесячным ребёнком. Они провели под обломками больше суток.