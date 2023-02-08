В Турции старик провёл под завалами больше 50 часов, но выжил и был спасён
TRT Haber: Из-под завалов в Кахраманмараше спустя 53 часа спасли пожилого мужчину
Пожилой мужчина более двух суток провёл под завалами в турецком Кахраманмараше, но был спасён. Об этом сообщил в среду телеканал TRT Haber.
"Спасательные бригады спустя 53 часа извлекли из-под завалов ещё одного живого человека", — передали в эфире.
Это не единственная история счастливого спасения после разрушительного землетрясения на Ближнем Востоке. Лайф уже рассказывал, как российские военные спустя два дня спасли мужчину из-под завалов в сирийском Алеппо, а в районе Одабаши провинции Хатай удалось спасти мать с шестимесячным ребёнком. Они провели под обломками больше суток.
Напомним, на севере Сирии и на юге Турции в ночь на 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,7. Эпицентр находился в нескольких десятках километров от города Газиантеп, число жителей которого насчитывает более миллиона человек. В Турции число жертв, по последним данным, превысило шесть тысяч человек, объявлен национальный траур до 12 февраля. Из-за толчков в соседней Сирии погибло около тысячи человек.
ТАСС / Денис Соловых