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8 февраля, 07:57

В Турции старик провёл под завалами больше 50 часов, но выжил и был спасён

TRT Haber: Из-под завалов в Кахраманмараше спустя 53 часа спасли пожилого мужчину

Пожилой мужчина более двух суток провёл под завалами в турецком Кахраманмараше, но был спасён. Об этом сообщил в среду телеканал TRT Haber.

"Спасательные бригады спустя 53 часа извлекли из-под завалов ещё одного живого человека", — передали в эфире.

Это не единственная история счастливого спасения после разрушительного землетрясения на Ближнем Востоке. Лайф уже рассказывал, как российские военные спустя два дня спасли мужчину из-под завалов в сирийском Алеппо, а в районе Одабаши провинции Хатай удалось спасти мать с шестимесячным ребёнком. Они провели под обломками больше суток.

Под завалами после землетрясения в Турции оказались матери звёзд сериала "Постучись в мою дверь"

Под завалами после землетрясения в Турции оказались матери звёзд сериала "Постучись в мою дверь"

Напомним, на севере Сирии и на юге Турции в ночь на 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,7. Эпицентр находился в нескольких десятках километров от города Газиантеп, число жителей которого насчитывает более миллиона человек. В Турции число жертв, по последним данным, превысило шесть тысяч человек, объявлен национальный траур до 12 февраля. Из-за толчков в соседней Сирии погибло около тысячи человек.


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ТАСС / Денис Соловых

Марина Калегина

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