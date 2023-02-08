Конгрессвумен потроллила Байдена белым шариком после инцидента с китайским аэростатом

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин преподнесла американскому лидеру Джо Байдену сюрприз перед его обращением к нации, который он надеялся никогда больше не видеть. Речь идёт о белом шаре.

Конгрессвумен Грин поприветствовала Байдена белым шариком перед его обращением к нации. Видео © Twitter / RepMTG

В "Твиттере" конгрессвумен опубликовала ролик с белым воздушным шариком, потребовав ответов от американского президента. В частности, она интересовалась, по каким причинам Байден боялся сбить китайский воздушный шар-шпион, которому разрешили пересечь континентальную часть США. После этого она направилась с шаром в зал для заседаний.