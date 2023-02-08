Конгрессвумен потроллила Байдена белым шариком после инцидента с китайским аэростатом
Конгрессвумен Грин приветствовала Байдена белым шаром перед обращением президента к нации
Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин преподнесла американскому лидеру Джо Байдену сюрприз перед его обращением к нации, который он надеялся никогда больше не видеть. Речь идёт о белом шаре.
Конгрессвумен Грин поприветствовала Байдена белым шариком перед его обращением к нации. Видео © Twitter / RepMTG
В "Твиттере" конгрессвумен опубликовала ролик с белым воздушным шариком, потребовав ответов от американского президента. В частности, она интересовалась, по каким причинам Байден боялся сбить китайский воздушный шар-шпион, которому разрешили пересечь континентальную часть США. После этого она направилась с шаром в зал для заседаний.
"Это просто невинный белый шар — и всё", — написала она в подписи к видео, где направляется с "презентом" в зал для слушаний обращения Байдена.
Напомним, 3 февраля в США обнаружили якобы разведывательный воздушный шар над страной. Китай заявил, что это его гражданский аэростат, который случайно отклонился от маршрута из-за ветра. Только 4 февраля американские военные сбили шар. В ответ на это власти Китая выразили решительный протест. Кроме того, в КНР заявили, что США нанесли ущерб отношениям двух стран.
Twitter / RepMTG