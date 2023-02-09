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9 февраля, 12:26

ЧМ-2025 по водным видам спорта перенесли из России

World Aquatics объявила о переносе ЧМ-2025 по водным видам спорта из Казани в Сингапур

Международная федерация плавания (World Aquatics) заявила о переносе чемпионата мира 2025 года по водным видам спорта из Казани в Сингапур. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В марте прошлого года World Aquatics, которая до декабря называлась FINA, запретила российским и белорусским пловцам выступать на соревнованиях под эгидой организации.

Сроки проведения международного чемпионата пока не озвучены. Участники посоревнуются в шести водных видах спорта — плавании, водном поло, дайвинге, спортивном плавании, плавании на открытой воде и хай-дайвинге (прыжках в воду с экстремальной высоты).

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ТАСС / EPA / ROMAN PILIPEY

Ирина Фальке

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