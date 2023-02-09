ЧМ-2025 по водным видам спорта перенесли из России

Международная федерация плавания (World Aquatics) заявила о переносе чемпионата мира 2025 года по водным видам спорта из Казани в Сингапур. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В марте прошлого года World Aquatics, которая до декабря называлась FINA, запретила российским и белорусским пловцам выступать на соревнованиях под эгидой организации.

Сроки проведения международного чемпионата пока не озвучены. Участники посоревнуются в шести водных видах спорта — плавании, водном поло, дайвинге, спортивном плавании, плавании на открытой воде и хай-дайвинге (прыжках в воду с экстремальной высоты).