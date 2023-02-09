"Бывали конфликты, как в любой семье": Появилось видео задержания египтянина из Омска, заказавшего жену
Опубликовано видео задержания египтянина, который заказал убийство жены в Омске
Полиция Омской области опубликовала видео задержания египтянина с двойным гражданством Мохамеда Эльсайеда Або Элелаа. Не захотев делить нажитое с женой имущество после развода, он решил заказать её убийство.
Кадры задержания египтянина, который заказал убийство жены в Омске. Видео © t.me / Омская полиция
В ведомстве напомнили, что под видом исполнителя убийства супруги египтянина выступил сотрудник полиции. Он встретился с Мохамедом, получил тысячу долларов в качестве аванса и данные о перемещении его жены.
"Позже оперативник встретился с подозреваемым повторно и предоставил ему постановочные фотоматериалы, подтверждающие выполнение заказа. В момент передачи денежных средств мужчина был задержан бойцами отряда специального назначения "Гром" УМВД России по Омской области", — сказано в сообщении.
На допросе мужчина заявил, что с женой они вместе уже десять лет и жили они нормально: якобы бывали конфликты, как и в каждой семье. Теперь в его отношении возбуждено уголовное дело об организации заказного убийства. Египтянину грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
Напомним, 41-летний бизнесмен из Египта, проживающий в Омске, не захотел делить имущество при разводе с женой и решил нанять киллера, чтобы избавиться от супруги. Но вместо убийцы договорился с полицейским, и его план раскрыли.
t.me / Омская полиция