Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 февраля, 18:21

Муж-египтянин нанял киллера для убийства русской жены, чтобы не делить бизнес после развода

В Омске египетский бизнесмен заказал убийство жены-россиянки, теперь ему грозит пожизненное

<p>Обложка © T.me / <a href="https://t.me/shot_shot/48320" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Обложка © T.me / SHOT

41-летний бизнесмен из Египта, проживающий в Омске, не захотел делить имущество при разводе с женой и решил нанять киллера, чтобы избавиться от супруги. Но вместо убийцы договорился с полицейским, пишет SHOT.

По нашей информации, египтянин с двойным гражданством Мохамед Эльсайед Або Элелаа переехал в Россию и женился на жительнице Омска. Когда супруги поняли, что совместная жизнь не задалась, и решили развестись, иностранец отказался делить с девушкой совместно нажитое имущество.

Владелец сразу нескольких бизнесов в России понял, что ему будет легче избавиться от жены в прямом смысле и нашёл киллера за 700 тысяч рублей. Мужчина передал ему фото супруги, схему её передвижений и заплатил аванс. Остальную сумму пообещал отдать, когда киллер отправит фотоподтверждение, что "работа" выполнена.

Единственное, чего не знал бизнесмен, — это кто именно регистрируется на сайтах по поиску наёмного убийцы, поэтому сделку он совершил с полицейским. Силовики сымитировали фотографию с якобы погибшей жертвой и отправили заказчику, после чего тот приехал отдать всю сумму по указанному адресу — прямо в руки правоохранителям.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об организации заказного убийства. Египтянину грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Пермяк год прожил с телом отца, которого зарезал и спрятал в диване

Пермяк год прожил с телом отца, которого зарезал и спрятал в диване

Ранее Лайф писал, что житель ЯНАО насмерть забил мужчину табуреткой, приревновав к нему жену. Обвиняемого взяли под стражу, следователи собрали все доказательства преступления.

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров