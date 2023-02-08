Муж-египтянин нанял киллера для убийства русской жены, чтобы не делить бизнес после развода
В Омске египетский бизнесмен заказал убийство жены-россиянки, теперь ему грозит пожизненное
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41-летний бизнесмен из Египта, проживающий в Омске, не захотел делить имущество при разводе с женой и решил нанять киллера, чтобы избавиться от супруги. Но вместо убийцы договорился с полицейским, пишет SHOT.
По нашей информации, египтянин с двойным гражданством Мохамед Эльсайед Або Элелаа переехал в Россию и женился на жительнице Омска. Когда супруги поняли, что совместная жизнь не задалась, и решили развестись, иностранец отказался делить с девушкой совместно нажитое имущество.
Владелец сразу нескольких бизнесов в России понял, что ему будет легче избавиться от жены в прямом смысле и нашёл киллера за 700 тысяч рублей. Мужчина передал ему фото супруги, схему её передвижений и заплатил аванс. Остальную сумму пообещал отдать, когда киллер отправит фотоподтверждение, что "работа" выполнена.
Единственное, чего не знал бизнесмен, — это кто именно регистрируется на сайтах по поиску наёмного убийцы, поэтому сделку он совершил с полицейским. Силовики сымитировали фотографию с якобы погибшей жертвой и отправили заказчику, после чего тот приехал отдать всю сумму по указанному адресу — прямо в руки правоохранителям.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об организации заказного убийства. Египтянину грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
Ранее Лайф писал, что житель ЯНАО насмерть забил мужчину табуреткой, приревновав к нему жену. Обвиняемого взяли под стражу, следователи собрали все доказательства преступления.