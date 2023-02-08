Взрывы прогремели сразу в трёх районах Донецка

Украинские войска обстреляли сразу три района Донецка: Пролетарский, Ленинский и Кировский. Как сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Константиновке.

"Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины, по направлению (в 19:43) населённый пункт Константиновка – город Донецк (Ленинский район) выпущено три ракеты из РСЗО HIMARS", — сказано в сообщении в телеграм-канале СЦКК.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин призвал гражданских не выходить из укрытий без лишней необходимости. По его словам, при обстреле получило значительные повреждения здание бывшего кинотеатра.