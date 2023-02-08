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8 февраля, 17:55

Взрывы прогремели сразу в трёх районах Донецка

ВСУ обстреляли Пролетарский, Ленинский и Кировский районы Донецка

Украинские войска обстреляли сразу три района Донецка: Пролетарский, Ленинский и Кировский. Как сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Константиновке.

"Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины, по направлению (в 19:43) населённый пункт Константиновка – город Донецк (Ленинский район) выпущено три ракеты из РСЗО HIMARS", — сказано в сообщении в телеграм-канале СЦКК.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин призвал гражданских не выходить из укрытий без лишней необходимости. По его словам, при обстреле получило значительные повреждения здание бывшего кинотеатра.

ВСУ нанесли удар по Донецку из HIMARS

ВСУ нанесли удар по Донецку из HIMARS

А ранее сегодня в Суджанском районе Курской области украинские военные предприняли неожиданную атаку с помощью беспилотника. Как стало известно Лайфу, "жертвой" диверсии стал куст.

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ТАСС / Тришин Николай

Андрей Бражников

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