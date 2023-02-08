В Петербурге в восемь раз сократилось количество автоугонов

В Санкт-Петербурге благодаря работе полиции в восемь раз снизилось число автоугонов. Четыре года назад руководство регионального ГУ МВД приняло решение ликвидировать эту преступную сферу.

"В результате профессиональные группы угонщиков в Петербурге ликвидированы как класс, а число хищений автомобилей сократилось в 8 раз, с четырёх тысяч до чуть более 500", — сообщили газете "Петербургский дневник" в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

А в 2022 году число похищенных автомобилей сократилось вдвое. Правоохранители декриминализировали торгующие автозапчастями организации, а также активно пользовались системами видеонаблюдения, патрульными нарядами полиции и по горячим следам искали угнанные машины. В главке поделились статистикой по самым "автоугонным" районам и автомобильным маркам.

"Во Всеволожском районе Ленинградской области, Невском и Приморском районах Санкт-Петербурга зарегистрировано наибольшее число краж автотранспорта. Наиболее угоняемые автомобили на территории Санкт-Петербурга в 2022 году: KIA, Hyundai, ВАЗ и Mitsubishi", — перечислили там.