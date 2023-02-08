Рэпер Navai передал пострадавшим от землетрясения в Турции целый грузовик гуманитарной помощи

Российский рэпер Navai (Наваи Бакиров) собрал целый грузовик гуманитарной помощи для жертв землетрясения в Турции. Пострадавшим привезут тёплые вещи, обогреватели и всё необходимое. Как уточняет Mash , музыкант передал груз через турецкое посольство в Москве.

Рэпер Navai рассказал о грузе помощи, который он собрал для пострадавших после землетрясения в Турции. Видео © t.me / Mash

Помочь пострадавшим от стихийного бедствия людям захотели многие россияне. Сегодня неравнодушных москвичей можно встретить у посольства и днём, и вечером. За эти дни было собрано уже несколько сотен килограммов помощи, которая в ближайшее время отправится в Турцию спецбортом.