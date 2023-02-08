Рэпер Navai передал пострадавшим от землетрясения в Турции целый грузовик гуманитарной помощи
Российский рэпер Navai (Наваи Бакиров) собрал целый грузовик гуманитарной помощи для жертв землетрясения в Турции. Пострадавшим привезут тёплые вещи, обогреватели и всё необходимое. Как уточняет Mash, музыкант передал груз через турецкое посольство в Москве.
Рэпер Navai рассказал о грузе помощи, который он собрал для пострадавших после землетрясения в Турции. Видео © t.me / Mash
Помочь пострадавшим от стихийного бедствия людям захотели многие россияне. Сегодня неравнодушных москвичей можно встретить у посольства и днём, и вечером. За эти дни было собрано уже несколько сотен килограммов помощи, которая в ближайшее время отправится в Турцию спецбортом.
Мощнейшее землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в ночь на понедельник, президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране национальный траур до 12 февраля. Для помощи россиянам была открыта горячая линия, также сегодня утром Россия направила в Турцию ещё одну группу спасателей МЧС. К текущему часу число жертв землетрясения в Турции превысило 9 тысяч.
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