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Регион
Опубликовано 8 февраля 2023, 16:47
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Турчак сообщил об обработке более 22 тысяч обращений от участников СВО и их семей

Рабочая группа по вопросам спецоперации рассмотрела свыше 22 тысяч обращений от военных и членов их семей. Все заявления верифицируются вместе с Минобороны РФ и вносятся в "тепловую карту", которая будет представлена президенту РФ Владимиру Путину на следующей неделе. Об этом сказал секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

"По многим проблемам, которые были в повестке ещё один-два месяца назад, видим, что градус напряжения снизился. Это касается и некорректного начисления выплат, и мобилизации многодетных отцов, и ряда других тем", — написал он в телеграм-канале.

Турчак отметил, что один из основных вопросов — воинский учёт граждан. Минобороны и Минцифры занялись цифровизацией военкоматов, в электронную форму переводятся документы. Политик добавил, что на повестке есть ещё вопросы, которые также войдут в доклад президенту.

В "Единой России" сообщили о концепции комплексной реабилитации участников СВО
В "Единой России" сообщили о концепции комплексной реабилитации участников СВО

Ранее Турчак проверил, как организованы быт и позиции мобилизованных в Брянской области. Он отметил, что опыт бойцов из этого региона можно назвать передовым. По его словам, "так происходит, когда налажена нормальная рабочая коммуникация региональной власти с вертикалью Минобороны на местах".

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ТАСС / Евгений Епанчинцев

Татьяна Миссуми
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