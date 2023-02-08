В Британии ещё думают, передавать ли истребители Украине

Правительство Великобритании пока не приняло окончательного решения о передаче истребителей Украине. Об этом сообщает в среду Reuters со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра Риши Сунака на Даунинг-стрит.

Собеседник агентства заверил, что этот вопрос сейчас находится в тщательной проработке и даже если он будет решён положительно, в пользу официального Киева, то истребители не окажутся в распоряжении ВСУ "одномоментно".

"Премьер-министр Сунак поручил министру обороны изучить то, какие истребители мы могли бы предоставить, однако хочу ясно обозначить, что речь идёт о долгосрочной перспективе", — сказал он.

Вместе с тем собеседник Reuters подтвердил намерение Лондона обучать украинских пилотов. По его словам, первых "студентов" ждут в Британии уже этой весной, чтобы приступить к занятиям "как можно скорее".