В Британии ещё думают, передавать ли истребители Украине
Канцелярия британского премьера Сунака: Окончательного решения о поставках истребителей Украине не принято
Правительство Великобритании пока не приняло окончательного решения о передаче истребителей Украине. Об этом сообщает в среду Reuters со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра Риши Сунака на Даунинг-стрит.
Собеседник агентства заверил, что этот вопрос сейчас находится в тщательной проработке и даже если он будет решён положительно, в пользу официального Киева, то истребители не окажутся в распоряжении ВСУ "одномоментно".
"Премьер-министр Сунак поручил министру обороны изучить то, какие истребители мы могли бы предоставить, однако хочу ясно обозначить, что речь идёт о долгосрочной перспективе", — сказал он.
Вместе с тем собеседник Reuters подтвердил намерение Лондона обучать украинских пилотов. По его словам, первых "студентов" ждут в Британии уже этой весной, чтобы приступить к занятиям "как можно скорее".
Напомним, что в преддверии визита Зеленского британский премьер Сунак сделал ряд громких заявлений о наращивании военной помощи Украине. В частности, было объявлено, что Лондон намерен передать Киеву более дальнобойное вооружение, чтобы "нарушить возможности России" по нанесению ударов. Кроме того, британские инструкторы начнут организованно готовить украинских военных лётчиков и морских пехотинцев.
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