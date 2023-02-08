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8 февраля, 09:03

Великобритания передаст Украине более дальнобойное вооружение

Лондон намерен передать Киеву более дальнобойное вооружение, чтобы "нарушить возможности России" по нанесению ударов. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

"Премьер-министр также предложит предоставить Украине более дальнобойные возможности", — отметили в канцелярии Сунака.

Предполагается, что Сунак объявит о поставках во время визита в Лондон президента Украины Владимира Зеленского. При этом, что за оружие собирается поставить Лондон, не уточняется.

Александра Вишнякова

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