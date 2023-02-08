Великобритания передаст Украине более дальнобойное вооружение

Лондон намерен передать Киеву более дальнобойное вооружение, чтобы "нарушить возможности России" по нанесению ударов. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Предполагается, что Сунак объявит о поставках во время визита в Лондон президента Украины Владимира Зеленского. При этом, что за оружие собирается поставить Лондон, не уточняется.