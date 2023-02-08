"Жить с этим можно и нужно": Депутат-паралимпиец поддержал пережившего ампутацию Костомарова

Депутат Государственной думы, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков выразил слова поддержки фигуристу Роману Костомарову, которому на днях ампутировали стопы. В беседе с Лайфом парламентарий признался, что после такого хирургического вмешательства "жить дальше можно и нужно, причём счастливо".

"Всё, что произошло с Романом, — душераздирающе, но жить с этим можно и нужно, причём счастливо. Главное для Романа сейчас — осознать, что он нужен семье, друзьям, своей стране. Миллионы людей любят его и гордятся им!" — сказал собеседник Лайфа.

По словам народного избранника, Костомарову придётся привыкать к "новому себе", но страшного ничего в этом нет. Сейчас, как указал Бурлаков, самое главное — найти хорошего мастера, который изготовит качественные протезы. Менять их нужно будет раз в два года, продолжил он. Вместе с тем паралимпиец убеждён, что жизнь Костомарова будет по-прежнему насыщенной, интересной и объёмной.