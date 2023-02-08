"Жить с этим можно и нужно": Депутат-паралимпиец поддержал пережившего ампутацию Костомарова
Депутат-паралимпиец Бурлаков поддержал пережившего ампутацию фигуриста Костомарова
Депутат Государственной думы, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков выразил слова поддержки фигуристу Роману Костомарову, которому на днях ампутировали стопы. В беседе с Лайфом парламентарий признался, что после такого хирургического вмешательства "жить дальше можно и нужно, причём счастливо".
"Всё, что произошло с Романом, — душераздирающе, но жить с этим можно и нужно, причём счастливо. Главное для Романа сейчас — осознать, что он нужен семье, друзьям, своей стране. Миллионы людей любят его и гордятся им!" — сказал собеседник Лайфа.
По словам народного избранника, Костомарову придётся привыкать к "новому себе", но страшного ничего в этом нет. Сейчас, как указал Бурлаков, самое главное — найти хорошего мастера, который изготовит качественные протезы. Менять их нужно будет раз в два года, продолжил он. Вместе с тем паралимпиец убеждён, что жизнь Костомарова будет по-прежнему насыщенной, интересной и объёмной.
"Я был бы рад приехать к Роману, поделиться своими знаниями, опытом и подружиться, как только врачи дадут такую возможность", — резюмировал народный избранник.
Несколько дней назад появилась информация, что Костомарову ампутировали обе стопы из-за сепсиса. Официального подтверждения не поступало, так как близкие олимпийского чемпиона не распространяют информацию о нём и закрылись даже от знакомых. Также известно, что после утечек о состоянии здоровья фигуриста для него завели конфиденциальную карту. Доступ к ней будут иметь лишь несколько врачей.
Напомним, фигурист Роман Костомаров в начале января попал в реанимацию с пневмонией. Долгое время он был в крайне тяжёлом состоянии. Только 24 января стало известно, что спортсмен пришёл в себя.
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