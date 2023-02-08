Euroclear прекратил принимать рубль для оплаты

Европейский депозитарий Euroclear прекратил принимать российский рубль для оплаты и заблокировал счёт в ING Bank. Это следует из заявления, опубликованного на сайте компании.

"Мы отказались от принятия российского рубля в качестве расчётной валюты... и заблокировали наш счёт в ING Bank", — отмечается в сообщении.

Причём клиенты больше не могут переводить рубли не только на счёт ING Bank, но и на любые другие рублёвые счета, открытые на имя Euroclear. Как уточнили в пресс-службе, при совершении таких переводов компания не будет нести никакой ответственности, поскольку платежи не будут считаться полученными.

Вместе с тем любые рублёвые остатки, которые могут быть конвертированы в другую валюту, будут конвертированы в евро 8 февраля.