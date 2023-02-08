Euroclear прекратил принимать рубль для оплаты
Депозитарий Euroclear прекратил принимать рубль и заблокировал счёт в ING Bank
Европейский депозитарий Euroclear прекратил принимать российский рубль для оплаты и заблокировал счёт в ING Bank. Это следует из заявления, опубликованного на сайте компании.
"Мы отказались от принятия российского рубля в качестве расчётной валюты... и заблокировали наш счёт в ING Bank", — отмечается в сообщении.
Причём клиенты больше не могут переводить рубли не только на счёт ING Bank, но и на любые другие рублёвые счета, открытые на имя Euroclear. Как уточнили в пресс-службе, при совершении таких переводов компания не будет нести никакой ответственности, поскольку платежи не будут считаться полученными.
Вместе с тем любые рублёвые остатки, которые могут быть конвертированы в другую валюту, будут конвертированы в евро 8 февраля.
А ранее Лайф рассказывал, что денежные переводы из России в Казахстан, Грузию, Армению и Киргизию выросли до 500%. Например, только в Казахстан было направлено 357 миллиардов тенге. До этого подобные цифры фиксировались лишь в 2014 году.
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