На холоде без еды и воды: Семья россиян двое суток не может выбраться из-под завалов в Турции

Под завалами после мощного землетрясения в Турции оказалась семья россиян. Пара с детьми 4 и 2 лет приехала навестить родственников и оказалась в плену стихии. Как пишет МК, друзья супругов бьют тревогу: москвичи до сих пор не спасены, на холоде без воды и еды они провели двое суток.

Ирина Эрйетли, её муж Аталай и сыновья приехали из Москвы в турецкий город Хатай навестить родственников (Аталай — турок с российским гражданством. — Прим. Лайфа). Но путешествие обернулось трагедией — в результате землетрясения дом семьи рухнул.

Как рассказывают друзья, семья жила на первом этаже и поэтому оказалась под завалами. Родителей Аталая чудом смог вызволить старший сын, сейчас они в больнице с переломами. А Ирина с мужем и детьми до сих пор остаются под руинами. Как уверяют знакомые семьи, тепловизоры показывают, что люди живы, но руками тяжёлые плиты не поднять — нужна спецтехника. Друзья супругов боятся, что помощь не поспеет вовремя.

"Мы звонили в МИД, но не смогли дозвониться. Ни одно консульство не даёт ответа. Мы звонили в местное МЧС, нам сказали, что семья занесена в список ожидающих помощи. Но, по их словам, в тот район ещё не доехала ни одна профессиональная бригада. Хотя Хатай — это не село, а крупный город. Их дом находится в самом центре", — рассказали знакомые.