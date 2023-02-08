"Боюсь, что он умер": Россиянка рассказала про сына, который весит 110 кг и спит сидя
Мать 110-килограммового школьника из Челябинска рассказала о скандалах с сыном из-за еды
Школьник в свои 11 лет весит 110 кг. Обложка © НТВ / "За гранью"
Жительница Челябинска Елена вместе с сыном стала героиней программы "За гранью" на телеканале НТВ. В ней она рассказала, как отчаянно борется с ребёнком, который в 11 лет весит 110 килограммов и отказывается худеть.
Мальчик страдает ожирением третьей степени и принимает таблетки от повышенного давления. Спать ему приходится сидя, так как во время сна он может задохнуться. Не может школьник также и искупаться: из-за лишнего веса у него получается только стоять в ванной, но не сидеть. Проблемы доставляет и выбор одежды. К тому же ребёнок не может завязать себе шнурки, а обычные прогулки на улице становятся настоящим испытанием. По словам челябинки, её сын ни с кем не общается, а лишь проводит время в телефоне.
Мать пытается посадить сына на диету, но безуспешно. Фото © НТВ / "За гранью"
"Рост моего сына — 150 см, вес колеблется от 110 до 120 кг. Каждую ночь проверяю дыхание, боюсь, что он умер. У меня четверо детей, но проблемы со здоровьем только у него", — сказала Елена.
Как признаётся женщина, сын категорически отказывается худеть и устраивает истерики, если не получает желаемые блюда. Она старается посадить его на диету и кормит ребёнка маленькими порциями восемь раз в день. Однако школьник легко справляется с недостатком еды: в отсутствие мамы он жарит себе курицу и моментально опустошает холодильник.
Специалисты в студии программы пообещали помочь мальчику похудеть, чтобы в дальнейшем предостеречь его от возникновения более опасных заболеваний.
Ранее Лайф писал, что плавание, коньки, лыжи и йога помогут избавить детей от лишнего веса. Как рассказала врач-диетолог Наталья Круглова, если родители не знают, как привлечь ребёнка к занятиям спортом, то нужно начать с себя. Зачастую дети копируют поведение взрослых, из-за чего обычное подражание вскоре может перерасти в удовольствие от спортивных занятий, а там уже недалеко и до желания записаться в секцию.