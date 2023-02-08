"Боюсь, что он умер": Россиянка рассказала про сына, который весит 110 кг и спит сидя

Жительница Челябинска Елена вместе с сыном стала героиней программы "За гранью" на телеканале НТВ. В ней она рассказала, как отчаянно борется с ребёнком, который в 11 лет весит 110 килограммов и отказывается худеть.

Мальчик страдает ожирением третьей степени и принимает таблетки от повышенного давления. Спать ему приходится сидя, так как во время сна он может задохнуться. Не может школьник также и искупаться: из-за лишнего веса у него получается только стоять в ванной, но не сидеть. Проблемы доставляет и выбор одежды. К тому же ребёнок не может завязать себе шнурки, а обычные прогулки на улице становятся настоящим испытанием. По словам челябинки, её сын ни с кем не общается, а лишь проводит время в телефоне.

Мать пытается посадить сына на диету, но безуспешно. Фото © НТВ / "За гранью"

"Рост моего сына — 150 см, вес колеблется от 110 до 120 кг. Каждую ночь проверяю дыхание, боюсь, что он умер. У меня четверо детей, но проблемы со здоровьем только у него", — сказала Елена.

Как признаётся женщина, сын категорически отказывается худеть и устраивает истерики, если не получает желаемые блюда. Она старается посадить его на диету и кормит ребёнка маленькими порциями восемь раз в день. Однако школьник легко справляется с недостатком еды: в отсутствие мамы он жарит себе курицу и моментально опустошает холодильник.

Специалисты в студии программы пообещали помочь мальчику похудеть, чтобы в дальнейшем предостеречь его от возникновения более опасных заболеваний.