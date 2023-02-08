Российские военные "обняли" Артёмовск с правой стороны

Российские войска продвигаются в Артёмовске в ДНР и уже заняли несколько улиц. Об успехах подразделений рассказал командир спецназа "Ахмат" и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

"ЧВК "Вагнер" и подразделения Минобороны России, которые занимаются блокированием Артёмовска, очень удачно ведут боевые действия, они продвинулись в самом городе, "обняв" его с правой стороны и заняв уже несколько улиц", — отметил Алаудинов в эфире "Соловьёв Live".