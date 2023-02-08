Российские военные "обняли" Артёмовск с правой стороны
Алаудинов: Российские подразделения заняли несколько улиц Артёмовска
Российские войска продвигаются в Артёмовске в ДНР и уже заняли несколько улиц. Об успехах подразделений рассказал командир спецназа "Ахмат" и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.
"ЧВК "Вагнер" и подразделения Минобороны России, которые занимаются блокированием Артёмовска, очень удачно ведут боевые действия, они продвинулись в самом городе, "обняв" его с правой стороны и заняв уже несколько улиц", — отметил Алаудинов в эфире "Соловьёв Live".
Также, по его словам, ВС РФ продвигаются в направлении трассы на Константиновку — единственной дороги, по которой ВСУ ещё могут передвигаться.
Напомним, 1 февраля советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские войска взяли в оперативное окружение Артёмовск и смыкают кольцо за городом. А основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказывал, что в Артёмовске идут бои "за каждую лестничную клетку". 6 февраля стало известно, что российские силы, закрепившись на северных и восточных рубежах города Артёмовска, продолжают выдавливать украинские войска с их позиций.
Vk.com / Минобороны России