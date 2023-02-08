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Опубликовано 8 февраля 2023, 08:32
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Командир подразделения НМ ЛНР Мангушев с позывным Берег умер после ранения в зоне СВО

Игорь Мангушев. Фото © VK / Донбасс, Юго-Западный округ России

Игорь Мангушев. Фото © VK / Донбасс, Юго-Западный округ России

Политолог и командир одного из подразделений в ЛНР Игорь Мангушев с позывным Берег скончался после ранения в голову. Об этом сообщают его друзья.

"Игорь Мангушев с позывным Берег скончался от последствий огнестрельного ранения в голову, полученного несколькими днями ранее. Смерть наступила около шести утра. Царствие небесное", — написал военкор Юрий Котенок.

Мангушев записался в ополченцы ещё в 2014 году, он разрабатывал тактику и стратегию по борьбе с украинскими беспилотниками. Также он вёл свой блог и делился происходящим в Донбассе. С началом спецоперации активно участвовал в боевых действиях, в том числе был командиром группы анти-БПЛА "Сурикаты".

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Напомним, 4 февраля стало известно, что Игорь Мангушев получил серьёзное ранение. Выстрел был произведён неизвестным прямо в затылок в районе города Стаханова. После чего бойца доставили в больницу. Компетентные органы уже занимаются расследованием.

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Татьяна Миссуми
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