Командир подразделения НМ ЛНР Мангушев с позывным Берег умер после ранения в зоне СВО

Политолог и командир одного из подразделений в ЛНР Игорь Мангушев с позывным Берег скончался после ранения в голову. Об этом сообщают его друзья.

"Игорь Мангушев с позывным Берег скончался от последствий огнестрельного ранения в голову, полученного несколькими днями ранее. Смерть наступила около шести утра. Царствие небесное", — написал военкор Юрий Котенок.

Мангушев записался в ополченцы ещё в 2014 году, он разрабатывал тактику и стратегию по борьбе с украинскими беспилотниками. Также он вёл свой блог и делился происходящим в Донбассе. С началом спецоперации активно участвовал в боевых действиях, в том числе был командиром группы анти-БПЛА "Сурикаты".