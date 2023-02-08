Россиян предупредили, что мошенники могут требовать "комиссию" от лица госорганов

Мошенники нашли новый способ обманывать доверчивых граждан. Они шлют сообщения якобы от Росфинмониторинга о мнимом изъятии средств в счёт государства, потом требуют выплатить "комиссию" для разморозки всех операций. Об этом сообщила РИА "Новости" начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен.

"Так, гражданам от имени Росфинмониторинга поступают сообщения о мнимом взыскании денежных средств, находящихся на счетах, в связи с нарушением законодательства о противодействии легализации преступных доходов", — объяснила она.

При этом мошенники даже имитируют печати и символику ведомства. Речь идёт и о многофазовом мошенничестве, так как затем с пользователя требуются средства для уплаты некоего "комиссионного сбора", продолжила Тисен. Если человек соглашается, то не только теряет деньги, но и похищаются его личные данные.

Также злоумышленники могут прикрываться и якобы мерами противодействия отмыванию доходов или финансированию терроризма. Но схема остаётся той же: жертву просят внести "комиссию" для разблокировки операций, отметила эксперт.