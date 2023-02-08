Число жертв из-за землетрясения в Турции превысило 7 тысяч человек

Число жертв разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции возросло до 7108 человек, а количество пострадавших превысило 40 тысяч. Об этом сообщило утром в среду Управление по чрезвычайным ситуациям республики.

В соседней Сирии, где также ощущались мощные толчки, тоже растёт число погибших, их уже около тысячи, а за медицинской помощью обращаются всё новые и новые пострадавшие. Их количество уточняется.