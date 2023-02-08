Число жертв из-за землетрясения в Турции превысило 7 тысяч человек
Турецкие спасатели сообщили о 7108 погибших в результате землетрясения
Число жертв разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции возросло до 7108 человек, а количество пострадавших превысило 40 тысяч. Об этом сообщило утром в среду Управление по чрезвычайным ситуациям республики.
В соседней Сирии, где также ощущались мощные толчки, тоже растёт число погибших, их уже около тысячи, а за медицинской помощью обращаются всё новые и новые пострадавшие. Их количество уточняется.
Напомним, что мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на севере Сирии и на юге Турции в ночь на 6 февраля. Эпицентр находился в нескольких десятках километров от города Газиантеп, число жителей которого насчитывает более миллиона человек. В Турции объявлен национальный траур до 12 февраля.
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