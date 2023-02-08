Названы первые симптомы рака прямой кишки

Неправильное питание может стать причиной возникновения рака прямой кишки. Об этом предупредили врачи ГБУЗ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики КО". Специалисты в телеграм-канале рассказали, из-за чего возникает заболевание и как его вовремя распознать.

Неправильное питание может привести к серьёзным заболеваниям, даже к раку прямой кишки. Фото © Shutterstock

Как правило, пик выявления заболевания приходится на 40–60 лет, однако оно может возникать и в более молодом возрасте. Причём ежегодно рак прямой кишки диагностируется у 600 тысяч человек во всём мире.

Почему возникает рак прямой кишки?

Иногда этому могут предшествовать различные болезни. В числе таких, например, полипы прямой кишки, проктосигмоидиты, семейный аденоматозный полипоз, неспецифический язвенный колит, хронические проктиты (воспаления прямой кишки), трещины прямой кишки и заднего прохода, свищи и язвы.

Запор, недержание каловых масс и газов может говорить о наличии онкологии. Фото © Shutterstock

Однако не стоит забывать и об особенностях питания, ведь неправильный рацион человека тоже является немаловажным фактором риска. Чаще пациентами онкологического отделения становятся любители копчёностей, жирной и мясной пищи, в меню которых не хватает злаков и овощей.

"Как следствие, нарушение стула в виде запоров, которые приводят к раздражению слизистой прямой и толстой кишок токсичными продуктами переваривания белков и жиров, всасывания их в кровоток", — поясняют специалисты.

При этом во всём стоит знать меру, ведь чрезмерное питание тоже является одним из пусковых факторов. Кроме того, в числе таковых — недостаточная физическая активность, лишний вес и курение.

Как распознать заболевание?

Проявления зависят от стадии заболевания, характера опухоли и уровня расположения, однако можно выделить выделить наиболее частые симптомы ранних стадий:

слизь, алые кровавые выделения в кале;

запор, недержание каловых масс и газов, вздутие живота, частые ложные позывы на дефекацию;

боли в области прямой кишки, которые отдают в поясницу, крестец, копчик, промежность;

потеря веса, бледность кожных покровов;

ощущение присутствия "инородного тела" в прямой кишке, вызванное самой опухолью;

анемия.

Нужно следить за здоровьем и не забывать посещать врачей и проводить необходимые обследования. Фото © Shutterstock

На следующих стадиях пациент начинает мучиться кишечной непроходимостью, которая, в свою очередь, сопровождается схваткообразными болями в животе, задержкой газов, стула, рвотой.