ВЦИОМ: Каждый второй россиянин пользуется Telegram

Более половины россиян старше 18 лет заходят в мессенджер Telegram хотя бы раз в полгода и даже чаще. Об этом сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров.

"У Telegram самый высокий рост аудитории — если в феврале 2021 года 29% опрошенных россиян старше 18 лет говорили, что пользуются им, то в декабре 2022 года уже 51%. Каждый второй уже в Telegram", — отметил он на пресс-конференции в Москве.

Увеличилась аудитория и у платформы TikTok — с 20% в начале 2021 года до 30% к концу 2022-го. А вот у Instagram* наблюдается спад числа пользователей — с 41% до 20%. Резко уменьшилась и посещаемость Facebook* — с 19% до 7%.

При этом россияне отдают наибольшие предпочтения WhatsApp, YouTube и "ВКонтакте", подчеркнул Фёдоров. Около 90% опрошенных в возрасте 19–24 лет постоянно используют эти сервисы, среди респондентов в возрастной категории 45–59 лет — 79%, 67% и 45% соответственно.

Ранее сообщалось, что мессенджер Telegram выпустил большое обновление, благодаря которому пользователи с премиум-подпиской смогут переводить чаты, группы и каналы.