Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 февраля, 16:02

ВЦИОМ: Каждый второй россиянин пользуется Telegram

Более половины россиян старше 18 лет заходят в мессенджер Telegram хотя бы раз в полгода и даже чаще. Об этом сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров.

"У Telegram самый высокий рост аудитории — если в феврале 2021 года 29% опрошенных россиян старше 18 лет говорили, что пользуются им, то в декабре 2022 года уже 51%. Каждый второй уже в Telegram", отметил он на пресс-конференции в Москве.

Увеличилась аудитория и у платформы TikTok — с 20% в начале 2021 года до 30% к концу 2022-го. А вот у Instagram* наблюдается спад числа пользователей — с 41% до 20%. Резко уменьшилась и посещаемость Facebook* — с 19% до 7%.

При этом россияне отдают наибольшие предпочтения WhatsApp, YouTube и "ВКонтакте", подчеркнул Фёдоров. Около 90% опрошенных в возрасте 19–24 лет постоянно используют эти сервисы, среди респондентов в возрастной категории 45–59 лет — 79%, 67% и 45% соответственно.

Роскомнадзор подтвердил планы ограничить передачу платёжной информации в Telegram с 1 марта

Роскомнадзор подтвердил планы ограничить передачу платёжной информации в Telegram с 1 марта

Ранее сообщалось, что мессенджер Telegram выпустил большое обновление, благодаря которому пользователи с премиум-подпиской смогут переводить чаты, группы и каналы.

* Заблокированы в России, принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Telegram
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров