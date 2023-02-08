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8 февраля, 16:00

Вассерман оценил гипотезу о связи катастрофы в Турции со скоростью вращения ядра Земли

Вассерман: Замедление вращения ядра Земли не могло вызвать землетрясения в Турции и Сирии

<p>Анатолий Вассерман. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Анатолий Вассерман. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман в беседе с Лайфом поспорил с утверждением World Today News о том, что разрушительные землетрясения в Турции и Сирии могли быть вызваны замедлением вращения ядра Земли. Такие изменения влияют на всю планету.

"Насколько я наслышан, разные слои нашей Земли действительно вращаются с разной скоростью. Ядро то обгоняет поверхностные слои, то, наоборот, вращается медленнее. Происходит это довольно часто. Дело в том, что некоторые слои Земли настолько мягкие, что практически текут, как жидкость. Это, с одной стороны, хорошо, потому что не все происходящие в ядре процессы напрямую сказываются на коре", — рассказал знаток.

Поэтому несколько сотен верхних километров толщины Земли и несколько тысяч внутренних никак не влияют друг на друга. И, несмотря на колебания, те слои, что отделяют внешнюю и внутреннюю часть планеты, поглощают потенциально негативные последствия, говорит Вассерман.

"Насколько я могу судить, землетрясение в Турции, как и большая часть землетрясений, вызвано движением плит земной коры относительно друг друга и совершенно не зависит от состояния ядра", — сказал публицист.

Собеседник Лайфа отметил, что на Земле есть несколько мест, где на поверхность выходят глубинные потоки, они и вызывают глобальное смещение плит по горизонтали. Но они не связаны с тем, что внутренняя часть Земли вращается в другом ритме, заключил Вассерман.

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Геофизик Пулинец же усомнился, что землетрясение произошло вследствие движения всей Аравийской плиты. Тем не менее толчки будут продолжаться, пока структура внутри Земли не придёт в норму, уверен он.

Ольга Годуненко

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