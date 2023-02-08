В Госдуме хотят уточнить понятие "игровой автомат"

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев призвал уточнить понятие "игровой автомат" и запретить в букмекерских конторах и тотализаторах работу устройств, имитирующих таковые. Соответствующий законопроект парламентарии рассмотрят в первом чтении уже сегодня. В беседе с RT он указал, что желание человека заработать на азартных играх усугубляется пробелами в законодательстве.

"Это серьёзно усугубляется имеющимися в действующем законодательстве пробелами, а также несовершенством правоприменительной практики, что допускают под видом деятельности букмекерских контор и тотализаторов осуществлять вне границ игорных зон деятельность, по своей сути идентичную работе залов игровых автоматов", — говорится в пояснительной записке.

Гусев объяснил, что недобросовестные организации обходят запрет, используя компьютерные экраны с клавиатурой, на которых визуально идёт какая-то игра. По сути же это игровой автомат, просто в непривычном виде. Из-за таких уловок люди "попадают в игровое рабство", указал он. В случае принятия законопроекта подобные устройства должны будут находиться только в специально отведённых игровых зонах.