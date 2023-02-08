Число жертв землетрясения в Турции превысило 9 тысяч

Число жертв мощного землетрясения в Турции превысило девять тысяч, разрушено более шести тысяч зданий. Такие данные привёл президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Сейчас он находится в городе Хатай, пострадавшем от удара стихии.

Напомним, на юге Турции в ночь на 6 февраля произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Из-за подземных толчков пострадала и соседняя Сирия — там погибло более тысячи человек. По данным учёных, землетрясение вызвало геологический сдвиг, в результате которого литосферные плиты переместились на три метра.