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8 февраля, 15:38

Число жертв землетрясения в Турции превысило 9 тысяч

Число жертв мощного землетрясения в Турции превысило девять тысяч, разрушено более шести тысяч зданий. Такие данные привёл президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Сейчас он находится в городе Хатай, пострадавшем от удара стихии.

"На данный момент число погибших достигло 9057, ранения получили 52 979 человек. Разрушено 6444 здания", рассказал Эрдоган.

Город в Турции начал уходить под воду после сдвига литосферных плит из-за землетрясения

Город в Турции начал уходить под воду после сдвига литосферных плит из-за землетрясения

Напомним, на юге Турции в ночь на 6 февраля произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Из-за подземных толчков пострадала и соседняя Сирия — там погибло более тысячи человек. По данным учёных, землетрясение вызвало геологический сдвиг, в результате которого литосферные плиты переместились на три метра.

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ТАСС / EPA / NECATI SAVAS

Александра Вишнякова

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