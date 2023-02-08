Афтершоки от турецкого землетрясения могут ощущаться в радиусе 2 тысяч километров

Землетрясение в Турции могло произойти вследствие движения одного из блоков Аравийской плиты. Вряд ли она сдвинулась целиком, считает главный научный сотрудник Института космических исследований РАН геофизик Сергей Пулинец. По его словам, афтершоки теперь могут ощущаться в радиусе двух тысяч километров.

"Если бы произошёл сдвиг целой плиты, то всё, что находилось на ней, должно было упасть. Аравийская плита не цельная, а состоит из блоков. Тот, что был непосредственно вблизи очага землетрясения, видимо, и сдвинулся. Вот мы и увидели разрушения домов в той части. Но чтобы вся тектоническая плита поменяла положение — в этом есть сомнения", — сказал он в беседе с "Москвой 24".

Рассказал учёный и об афтершоках. По его словам, толчки будут продолжаться, пока структура внутри Земли не придёт в норму. Геофизик объяснил, что землетрясение нарушило структуру блоков, сдвинув их в сторону. Поэтому теперь колебания будут ощущаться до тех пор, пока эти блоки не найдут положения равновесия. Пулинец также предупредил, что афтершоки хоть и будут менее сильными, чем основное землетрясение, однако могут задеть очень большое количество территорий.

"Зона зависит от магнитуды. В Турции она была 7,8, а значит, радиус зоны — более двух тысяч километров. Вот в таком круге стоит ожидать последствий", — заключил учёный.