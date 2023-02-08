МИД РФ увидел угрозу столкновения ядерных держав из-за агрессивной политики США

Развязанная США против России гибридная война грозит столкновением ядерных держав. Об этом говорится в распространённом в среду заявлении российского МИД, в котором Москва категорически отвергает претензии Вашингтона относительно "несоблюдения" нашей страной положений Договора о СНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. — Прим. Лайфа).

В ведомстве осудили агрессивный курс Вашингтона с открыто заявленной целью нанести России "стратегическое поражение" на Украине, а также нагнетаемую по вине нынешней американской администрации конфронтацию по всем направлениям.