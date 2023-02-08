МИД РФ увидел угрозу столкновения ядерных держав из-за агрессивной политики США
Развязанная США против России гибридная война грозит столкновением ядерных держав. Об этом говорится в распространённом в среду заявлении российского МИД, в котором Москва категорически отвергает претензии Вашингтона относительно "несоблюдения" нашей страной положений Договора о СНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. — Прим. Лайфа).
В ведомстве осудили агрессивный курс Вашингтона с открыто заявленной целью нанести России "стратегическое поражение" на Украине, а также нагнетаемую по вине нынешней американской администрации конфронтацию по всем направлениям.
"США, по сути, развязали против России тотальную гибридную войну, которая чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав. На этом фоне требования Вашингтона обеспечить, несмотря ни на что, возобновление инспекционной деятельности на российских объектах СНВ откровенно циничны", — подчёркивается в сообщении МИД.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия многие годы честно соблюдает ДСНВ, чего не скажешь об Америке. Напомним, в начале августа Москва временно вывела свои объекты из-под инспекций по ДСНВ из-за действий Штатов, которые фактически лишают Россию права на инспекции в США.
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