Лайф нашёл двух электриков, которые первыми бросились спасать людей после взрыва в Ефремове

Сразу после взрыва газа в пятиэтажке в Ефремове Тульской области неравнодушные люди бросились спасать выживших из-под обломков и бетонных плит. Одними из таких стали 59-летний электрик Валерий Хлустиков и его 32-летний коллега Антон Стародубцев.

Лайф нашёл героев, которые первыми бросились спасать людей после взрыва в Ефремове. Видео © LIFE

По словам Валерия, они шли со смены, когда произошёл громкий хлопок. Не раздумывая ни секунды, мужчины бросились к дому, над которым стояло облако пыли. Когда оно осело, работники наконец смогли разглядеть разрушенный подъезд и увидели кричащую женщину. По горе обломков они забрались наверх и спасли её дочь, а затем и саму шокированную жительницу.

Затем они достали из-под обломков мужчину, который находился в тяжёлом состоянии. Валерий признаётся, что о страхе в этот момент он совсем не думал, хотел лишь быстрее вызволить людей из беды. Более того, видимо, он из тех героев, кто отдаст нуждающимся свою последнюю рубашку: не беспокоясь о себе, он передал куртку одной из пострадавших, причём вместе с телефоном и ключами.

"Не могу сказать, что страшно. Я просто женщину [увидел], она кричит о помощи ребёнку. Меня просто переклинило, и всё. Я сам дед, у меня внучка. Поэтому, нет, я не думал. Полез — да и всё. Я и не знал, может, что упадёт. Я думаю, на моём месте любой бы поступил так же. Поэтому героем себя не чувствую. Какой герой?" — скромничает Валерий.

Местный паблик рассказал о героизме Валерия и Антона. Скриншот © VK / Подслушано Ефремов