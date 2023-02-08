Классного руководителя школьниц в Химках временно отстранили от работы после поножовщины
Классного руководителя пятого класса лицея № 10 в Химках, где одна из учениц порезала ножом другую в школьном туалете, временно отстранили от работы. Как рассказали РИА "Новости" в администрации города, сейчас в образовательном учреждении проходит проверка.
"Классный руководитель временно отстранён от работы. В МБОУ Лицей № 10 Химки проходит совместная проверка. <…> Решение о продолжении работы педагогов и директора школы будет принято после проведения расследования всех обстоятельств", — сказано в сообщении.
Также указано, что сейчас в школе работают специалисты центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, которые окажут необходимую поддержку всем желающим. В администрации добавили, что мэрия находится на связи с семьёй пострадавшей пятиклассницы.
Лайф рассказывал, что вчера между девочками произошёл конфликт, в ходе которого пятиклассница с кухонным ножом набросилась на сверстницу. Всё произошло в туалете лицея в Химках. Ссора могла возникнуть из-за мальчика или из-за неудачной попытки подружиться. После нападения школьница зашла в класс и сказала: "Я её убила". Пострадавшая получила не менее 30 ранений, однако выжила, её прооперировали. Сейчас ей лучше, она в сознании.
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