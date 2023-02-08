Классного руководителя школьниц в Химках временно отстранили от работы после поножовщины

Классного руководителя пятого класса лицея № 10 в Химках, где одна из учениц порезала ножом другую в школьном туалете, временно отстранили от работы. Как рассказали РИА "Новости" в администрации города, сейчас в образовательном учреждении проходит проверка.

"Классный руководитель временно отстранён от работы. В МБОУ Лицей № 10 Химки проходит совместная проверка. <…> Решение о продолжении работы педагогов и директора школы будет принято после проведения расследования всех обстоятельств", — сказано в сообщении.