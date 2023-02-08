Эпичное извержение вулкана в Японии сняли на видео

На японском острове Кюсю произошло извержение вулкана Сакурадзима, дым поднялся на высоту один километр. Об этом сообщило Национальное метеорологическое управление Японии.

На японском острове Кюсю извергается вулкан Сакурадзима. Видео © Twitter / Arthur Morgan

В Сети появились кадры природного явления, на которых дымом заволакивает небо над горой. Извержение произошло из кратера Сёва. Местные власти не объявляли эвакуацию из посёлков возле вулкана, также сообщается об отсутствии преград для авиасообщения в регионе.

Однако на острове продолжает действовать третий по пятибалльной шкале уровень опасности, а метеорологи не исключают продолжения вулканической активности. Для японцев извержения Сакурадзимы не стали чем-то необычным, так как гора напоминает о себе регулярно. В ушедшем году вулкан извергался в середине лета и в декабре.