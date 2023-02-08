Психолог объяснила, в чём разница между влюблённостью, любовью и страстью

Зачастую люди путают влюблённость, любовь и страсть, однако три этих состояния либо сопровождают, либо сменяют друг друга. По словам психолога Елены Перминовой, в начале отношений между людьми возникает именно первое чувство и оно нередко является причиной совершённых ошибок.

"С влюблённости может начинаться любовь, поэтому и происходит путаница. Влюблённость — это период отношений, когда партнёры идеализируют друг друга. И часто ошибками называются решения, принятые в этот период", — сказала она в беседе с агентством "Федералпресс".

Следующим этапом идёт любовь — сознательный выбор людей быть друг с другом, учитывая свои плюсы и минусы. В этом случае индивиды строят отношения именно с личностью, а не с идеализированным образом. Что же касается страсти, то она выражается в действии гормонов. И хорошо, когда она сопровождает оба вышеописанных периода.