Дзюба прибыл в офис ФК "Локомотив" после медобследования

Российский нападающий Артём Дзюба прибыл в офис московского ФК "Локомотив". Об этом пишет РИА "Новости". Журналисты считают, что сегодня футболист может подписать контракт с клубом.

Ранее Дзюба прошёл медобследование, после чего вместе с защитником Игорем Смольниковым отправился в офис "Локомотива". Оба футболиста планируют стать игроками клуба.

О том, что Артём Дзюба намерен подписать контракт с ФК "Локомотив", стало известно накануне вечером. Предположительно, договор будет заключён до конца текущего сезона, но по истечении может быть продлён ещё на год.