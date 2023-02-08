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8 февраля, 10:59

Дзюба прибыл в офис ФК "Локомотив" после медобследования

Российский нападающий Артём Дзюба прибыл в офис московского ФК "Локомотив". Об этом пишет РИА "Новости". Журналисты считают, что сегодня футболист может подписать контракт с клубом.

Ранее Дзюба прошёл медобследование, после чего вместе с защитником Игорем Смольниковым отправился в офис "Локомотива". Оба футболиста планируют стать игроками клуба.

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О том, что Артём Дзюба намерен подписать контракт с ФК "Локомотив", стало известно накануне вечером. Предположительно, договор будет заключён до конца текущего сезона, но по истечении может быть продлён ещё на год.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Максим Плетнёв

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