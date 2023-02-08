Украинский боксёр Усик потребовал от главы МОК запретить россиянам участвовать в ОИ-2024

Украинский боксёр Александр Усик обратился к главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с просьбой запретить российским спортсменам выступать на международных соревнованиях, включая Олимпийские игры в Париже.

Усик опубликовал в своём Instagram* личное видеообращение, в котором обвинил российских военных в проведении СВО. Спортсмен потребовал от Баха не допускать россиян до участия в Олимпийских играх, поскольку решение этого вопроса "зависит только от главы МОК".

"Награды, которые россияне могут завоевать на предстоящих соревнованиях, — медали слёз, крови и смерти. Нельзя допустить этого. Вам же я желаю мирного неба над головой", — заявил Усик.

Ранее Томас Бах осудил Украину за угрозу бойкотировать ОИ-2024 и выступил за допуск россиян. По его убеждению, такое поведение киевской стороны не соответствует миссии МОК.