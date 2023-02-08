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8 февраля, 10:07

Опрос показал, сколько россиян "запивают" стресс алкоголем, и эта цифра удивляет

Опрос показал, что большинство россиян борются со стрессом, общаясь с родственниками

Только 13% граждан России предпочитают поднимать себе настроение, употребляя алкоголь, показал проведённый коммуникационным агентством "ПРО Бренд" опрос. Что касается "здоровых" способов борьбы со стрессом, то 37% респондентов предпочитают общаться с родственниками, 15% россиян смотрят телевизор, а 24% заедают его вкусной едой. Ещё 7% выбрали для себя другие методы.

По словам кандидата социологических наук и владельца "ПРО Бренда" Алексея Гвинтовкина, нынешнее исследование было интересно агентству своим временным контекстом.

"Нам было интересно провести такое исследование именно в 2023 году. Понять, насколько изменились привычки россиян в столь турбулентное время. Вопреки ожиданиям экспертов, методы борьбы со стрессом остались прежними. Как и раньше, большинство выходит из состояния уныния и тревоги благодаря общению с близкими. Вкусная еда, сладости и алкогольные напитки продолжают, как и в предыдущие годы, успокаивать россиян", сказал он.

Если русское застолье всё ещё ассоциируется у наших сограждан с чем-то положительным, то телевидение, наоборот, сдаёт позиции. Так, в 2019 году в качестве метода борьбы со стрессом этот вид досуга выбрали 17% респондентов.

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Лайф рассказывал, какой месяц года россияне считают самым депрессивным. Согласно одному из социологических исследований, таковым они посчитали ноябрь. При этом чаще свой выбор на этой поре останавливали женщины.

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Shutterstock

Матвей Константинов
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