Англиканская церковь хочет ввести "гендерно-нейтральные" термины для обозначения Бога

Англиканская церковь рассмотрит возможность использования гендерно-нейтральной терминологии при обращении к Богу во время служб, пишет издание The Telegraph. Такой отход от многовековых традиций подвергся критике со стороны консервативного крыла англикан.

Они утверждают, что пол Бога не может быть изменён, тогда как либеральные христиане поддержали инициативу. По их мнению, это "способ борьбы с дискриминацией женщин".

Преподобный Ян Пол назвал эту идею "отказом от христианской доктрины" и подчеркнул, что уже сам факт того, что Бога называют "отцом", предполагает, что его нельзя назвать "матерью" или использовать гендерно-нейтральное местоимение.



Детали данного проекта пока не разглашаются. Все изменения в Священном Писании или литургии, которые будут действовать на постоянной основе, сначала должен одобрить Генеральный синод.