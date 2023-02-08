"Я всегда с тобой": Навка опубликовала эмоциональный пост в поддержку Костомарова

Олимпийская чемпионка по танцам на льду Татьяна Навка выразила слова поддержки коллеге по цеху Роману Костомарову в день рождения фигуриста. Трогательное сообщение она опубликовала в телеграм-канале.

"Рома, сегодня твой день рождения, и я всегда с тобой! Знаю, что ты сильный, смелый, настырный, дерзкий, всемогущий, с настоящим спортивным и бойцовским характером! Ты никогда не сдаёшься! И что бы ни случилось, в любых обстоятельствах ты найдёшь свой смысл жизни и свой путь. Главное — живи", — написала Навка.

Она напомнила, что за спортсмена сегодня молятся множество людей, а также передают слова любви, веры и поддержки. Навка пожелала Костомарову набраться сил и "показать этому миру".