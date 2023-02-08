"Я всегда с тобой": Навка опубликовала эмоциональный пост в поддержку Костомарова
Навка поддержала госпитализированного Костомарова, перенёсшего ампутацию стоп
Олимпийская чемпионка по танцам на льду Татьяна Навка выразила слова поддержки коллеге по цеху Роману Костомарову в день рождения фигуриста. Трогательное сообщение она опубликовала в телеграм-канале.
"Рома, сегодня твой день рождения, и я всегда с тобой! Знаю, что ты сильный, смелый, настырный, дерзкий, всемогущий, с настоящим спортивным и бойцовским характером! Ты никогда не сдаёшься! И что бы ни случилось, в любых обстоятельствах ты найдёшь свой смысл жизни и свой путь. Главное — живи", — написала Навка.
Она напомнила, что за спортсмена сегодня молятся множество людей, а также передают слова любви, веры и поддержки. Навка пожелала Костомарову набраться сил и "показать этому миру".
Татьяна Навка и Роман Костомаров выступали в паре и взяли золото на Олимпийских играх 2006 года в Турине. Также среди заслуг дуэта две победы на чемпионатах мира и по три — на чемпионатах Европы и России.
Напомним, фигурист Роман Костомаров в начале января попал в реанимацию с пневмонией. Долгое время он был в крайне тяжёлом состоянии. Только 24 января стало известно, что спортсмен пришёл в себя. Несколько дней назад Лайф писал, что Костомарову ампутировали обе стопы из-за сепсиса.
ТАСС / Артём Геодакян