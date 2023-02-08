Топ-4 самых романтичных городов России для путешествия в День святого Валентина

Более половины опрошенных россиян хорошо относится к празднику День всех влюблённых (52,1%), но отмечает его только треть респондентов (36,9%). Об этом говорят данные опроса сервиса путешествий OneTwoTrip, которые оказались в распоряжении Лайфа.

При этом самым романтичным городом России был назван Санкт-Петербург, его выбрали 79,6% опрошенных. Полететь туда на праздник можно минимум за 2000 рублей (стоимость билета в одну сторону), а остановиться на ночь в трёхзвёздочном отеле — за цену от 1200 рублей.

Часто россияне называли Сочи (8%), Москву (6,4%) и Калининград (5,2%). В южный курортный город сейчас можно найти авиабилеты за 5000 рублей в одну сторону и забронировать отель категории "три звезды" от 1000 рублей за ночь. Перелёт в столицу обойдётся дешевле — минимум 2200 рублей, а сутки в трёхзвёздочной гостинице — от 1700 рублей. Для романтической поездки подойдёт и Калининград, туда билет на самолёт стоит от 3000 рублей, а проживание в отеле — от 1400 рублей за ночь.

В этом году 63,2% опрошенных клиентов сервиса собираются праздновать вместе со второй половинкой, остальные проведут этот день в одиночестве. Впрочем, последние не собираются отказывать себе в удовольствии и тоже говорили о готовности слетать на короткий отдых.