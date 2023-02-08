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8 февраля, 09:38

Возле русскоязычной школы в Вильнюсе нашли пакет с боеприпасами

Вблизи русскоязычной школы в Вильнюсе нашли пакет с боеприпасами, следует из сводки департамента полиции Литвы. Сообщается, что находка была сделана под балконом соседнего многоквартирного дома.

"В Вильнюсе на улице Юстинишкю под балконом многоквартирного дома найден пакет, в котором находилось 50 патронов малого калибра. Собран материал в соответствии с частью 1 статьи 253 УК Литвы (о незаконном хранении боеприпасов)", — говорится в сообщении.

В свою очередь "Sputnik Литва" подчёркивает, что в русскоязычной школе им. Льва Карасина, о которой идёт речь, две недели назад двое подростков взорвали самодельное взрывное устройство.

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Лайф рассказывал о крупном тайнике с боеприпасами, который нашли правоохранители в Херсонской области. Так, на территории зоопарка в пгт Аскания-Нова было найдено более трёх тысяч патронов разного калибра.

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ТАСС / Донат Сорокин

Матвей Константинов
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