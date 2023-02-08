К москвичам с детьми, которые замурованы в обломках дома в Турции, едут российские спасатели

Группа российских спасателей отправилась из провинции Кахраманмараш в Хатай для обследования дома, под завалами которого после землетрясения может находиться семья москвичей с двумя детьми. Они проведут обследование здания и начнут поиск возможных пострадавших, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России.

"В координации с турецкой стороной туда отправлена группа российских спасателей, в Хатай они прибудут уже в ближайшее время", — сообщили в министерстве.

Речь идёт о семейной паре с двумя детьми четырёх и двух лет, которая приехала навестить родственников. В результате землетрясения люди буквально стали пленниками и провели двое суток на холоде без еды и даже воды.