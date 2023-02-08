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8 февраля, 09:33

К москвичам с детьми, которые замурованы в обломках дома в Турции, едут российские спасатели

Группа МЧС России выехала в Хатай для спасения москвичей с двумя детьми из-под завалов дома

Группа российских спасателей отправилась из провинции Кахраманмараш в Хатай для обследования дома, под завалами которого после землетрясения может находиться семья москвичей с двумя детьми. Они проведут обследование здания и начнут поиск возможных пострадавших, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России.

"В координации с турецкой стороной туда отправлена группа российских спасателей, в Хатай они прибудут уже в ближайшее время", — сообщили в министерстве.

Речь идёт о семейной паре с двумя детьми четырёх и двух лет, которая приехала навестить родственников. В результате землетрясения люди буквально стали пленниками и провели двое суток на холоде без еды и даже воды.

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Как уже рассказывал Лайф, в ночь на 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Эпицентр находился в нескольких десятках километров от города Газиантеп, где проживает более миллиона человек. Число жертв уже превысило семь тысяч. В связи с этим в стране был объявлен национальный траур до 12 февраля.

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ТАСС / EPA / ERDEM SAHIN

Николь Вербер

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