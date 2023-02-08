Секретарша Тамара даст жару в новом сезоне "Папиных дочек"
Татьяна Орлова вернётся к роли Тамары Кожемятько в новом сезоне "Папиных дочек"
Татьяна Орлова на съёмках нового сезона сериала "Папины дочки". Обложка © Пресс-служба Start / CТС
Актриса Татьяна Орлова вернётся к своей роли эксцентричной секретарши Тамары Кожемятько в новом сезоне сериала "Папины дочки". Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-кинотеатра Start.
Съёмки нового сезона "Папиных дочек". Фото © Пресс-служба Start
В пресс-службе уточнили, что артистка без раздумий согласилась сыграть полюбившуюся зрителям роль в продолжении ситкома и уже участвует в съёмках.
А вот Жени из "Папиных дочек" в сиквеле не будет — продюсеры отказались брать её в продолжение культового телесериала. Актриса уточнила, что причин не знает, но "догадывается".