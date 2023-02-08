Секретарша Тамара даст жару в новом сезоне "Папиных дочек"

Актриса Татьяна Орлова вернётся к своей роли эксцентричной секретарши Тамары Кожемятько в новом сезоне сериала "Папины дочки". Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-кинотеатра Start.

Съёмки нового сезона "Папиных дочек". Фото © Пресс-служба Start

В пресс-службе уточнили, что артистка без раздумий согласилась сыграть полюбившуюся зрителям роль в продолжении ситкома и уже участвует в съёмках.